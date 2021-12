Wie die Verbandsgemeindewerke Lambrecht informieren, müssen Kunden in Elmstein, Esthal, Frankeneck und Neidenfels ab Mittwoch, 15. Dezember, ihre Wasserzähler selbst ablesen. Der Zeitraum für die Selbstablesung endet am 31. Dezember. Dafür haben Kunden laut der Verbandsgemeindewerke eine entsprechende Benachrichtigung per Post erhalten. Nach dem Ablesen des Wasserzählertands ist der unteren Abschnitt der Benachrichtigung auszufüllen und bis 5. Januar an die Verbandsgemeindewerke zu schicken. „Alle nicht abgelesenen oder gemeldeten Zählerstände führen dazu, dass der Jahresverbrauch geschätzt wird“, teilen die Verbandsgemeindewerke mit.