Weil die Eichfrist abläuft, müssen Zähler in Haßloch getauscht werden. Die Gemeindewerke erklären, wie das vonstatten geht. Das Austauschprogramm läuft das gesamte Jahr.

Die Gemeindewerke Haßloch (GWH) werden ab 28. Februar damit beginnen, Wasserzähler auszutauschen, deren Eichfrist abgelaufen ist. Nach aktuellem Stand werde der Austausch aller betroffenen Wasserzähler bis in den Herbst andauern.

Ausweis unbedingt zeigen lassen

Mitarbeiter der GWH werden sich mit Benachrichtigungskarten in den betroffenen Haushalten melden, heißt es in einer Mitteilung der GWH. Wenn ein Mitarbeiter persönlich einen Hausbewohner antrifft, könne auch direkt vor Ort der Zählerwechsel erledigt werden. Je nach Erreichbarkeit der Kunden, können die Zähler auch nach Vereinbarung in den Abendstunden gewechselt werden.

Das Versorgungsunternehmen macht darauf aufmerksam, dass die Mitarbeiter der GWH sich mit ihrem Mitarbeiterausweis in Verbindung mit ihrem Personalausweis ausweisen. Diesen Ausweis sollten sich auch die betroffenen Bewohner beziehungsweise Hauseigentümer unbedingt zeigen lassen.