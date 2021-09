Im Telefon-Ortsnetz der Deutschen Telekom ist weiter der Wurm drin. Nachdem kürzlich ein durchgebaggertes Glasfaserkabel zum Totalausfall von 2000 Telefon- und Internet-Anschlüssen in Bad Dürkheim geführt hatte, ist jetzt Regenwasser in die Telefonkabel von Friedelsheim und Gönnheim eingedrungen.

In Friedelsheim wird derzeit eine Gasleitung gelegt. Dazu wird eine sogenannte Erdrakete durch das Erdreich „geschossen“, damit die Straße nicht aufgegraben werden muss. Dabei scheint ein wichtiges Kabel der Telekom berührt worden zu sein, was nach derzeitigem Stand zunächst nur leicht beschädigt wurde. Nachdem jedoch Wasser in das Kabel eingedrungen ist, sind die darin enthaltenen Kupferdrähte nach und nach ausgefallen. Betroffen sind in erster Linie Kunden mit analogen Telefonanschlüssen.

Darunter können auch Kunden von Vodafone, O 2 oder anderen Anbietern sein, sofern sie über DSL-Technik verbunden sind. Die Telekom beginne am Dienstag damit, das beschädigte Kabel auszutauschen, es werde wohl zwei bis drei Tage dauern, bis alle Fehlerstellen beseitigt sind, so ein Telekom-Sprecher auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Anrufe umleiten

Während der Störung kann ein Telefonanschluss durch eine Anrufweiterschaltung beispielsweise auf ein Handy umgeleitet werden, damit keine Anrufe verloren gehen. Dazu kann die Mein-Magenta App oder das Kundencenter im Internet genutzt werden. Wo Zugangsdaten fehlen, hilft die Telekom unter der kostenlosen Rufnummer 0800 3301000 weiter.

Nach der Störung sollten Kunden unbedingt ihre „T-Net-Box“ abrufen. Das ist ein Anrufbeantworter im Telekom-Netz, der automatisch für alle Kunden eingerichtet wird. Die neuen Nachrichten sind später kostenfrei unter der Rufnummer 0800 3302424 am eigenen Anschluss abhörbar.