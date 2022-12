In der Verbandsgemeinde Lambrecht steigt der Wasserpreis. Das hat der Verbandsgemeinderat beschlossen.

Bei der Wasserversorgung gibt es einen Jahresgrundpreis und einen Arbeitspreis, der pro Kubikmeter berechnet wird. Der Arbeitspreis erhöht sich bei den Verbandsgemeindewerken in Elmstein, Esthal, Frankeneck und Neidenfels von 2,82 auf 2,89 Cent pro Kubikmeter, der Grundpreis liegt je nach Zählergröße zwischen 127 und 245 Euro pro Jahr. In Weidenthal ist der Arbeitspreis höher, hier steigt er von 3,26 auf 3,50 Euro. Der Grundpreis liegt bei 127 Euro.

Die Gemeinde Weidenthal hatte im März 2020 beschlossen, das Wasserwerk an die Verbandsgemeindewerke abzugeben. Hintergrund war der extrem hohe Wasserpreis, damals der höchste in ganz Rheinland-Pfalz. Die Verbandsgemeindewerke haben für das Wasserwerk Weidenthal nun eine von den übrigen Gemeinden getrennten Wirtschaftsplan aufgestellt. Für Elmstein, Esthal, Frankeneck und Neidenfels wird bei Ausgaben in Höhe von 953.493 Euro mit einem Gewinn von 417 Euro gerechnet. Beim Wasserwerk Weidenthal steht ein Plus von 400 Euro unter dem Strich, bei Ausgaben in Höhe von 354.900 Euro.

Mit einem positiven Ergebnis wird auch bei den Abwasserbeseitigungseinrichtungen gerechnet. Der geplante Jahresgewinn wird mit 1741 Euro angegeben, bei Ausgaben in Höhe 3,6 Millionen Euro. Die Schmutzwassergebühr liegt bei 4,95 Euro pro Kubikmeter.