Eine Erhöhung des Wasserpreises hat der für die Verbandsgemeindewerke Lambrecht zuständige Wirtschaftsprüfer den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats in einer Sitzung am Montag in Weidenthal empfohlen.

Der Wirtschaftsprüfer verwies darauf, dass das Eigenkapital des Wasserwerks recht gering sei, es stünden in den kommenden Jahren umfangreiche Investitionen an und in den vergangenen Jahren seien meist Verluste erwirtschaftet worden.

Die Abschlussbilanz für das Jahr 2019 weist einen Verlust von rund 109.000 Euro aus. Beim Abwasserwerk beträgt der Verlust knapp 71.000 Euro. Beim Abwasserwerk müsse man zukünftig wieder „schwarze Zahlen schreiben“, forderte CDU-Fraktionssprecher Ralf Kretner. Beim Wasserwerk sei es jedes Jahr „ein Glücksspiel, ob die Leitungen halten“. Wie der Beigeordnete Erich Pojtinger (SPD) berichtete, führt die Verbandsgemeinde wegen Fehlern, die eine Baufirma bei Arbeiten an der Druckerhöhungsanlage in Harzofen zur Trinkwasserversorgung der Annexe Schwabenbach und des Forsthauses Wolfsgrube gemacht habe, einen Rechtsstreit. Falls die Verbandsgemeinde diesen gewinne oder es einen Vergleich gibt, würde sich die Bilanz des Wasserwerks noch etwas verbessern. Die Bilanzen wurden von den Mitgliedern des Verbandsgemeinderats einstimmig gebilligt.