Die Gemeinde hatte das Programm für das Jubiläum 1250 Jahre Friedelsheim gut vorbereitet. Über zwei Jahre Zeit waren in die Planungen für den 1250. Dorfgeburtstag gesteckt worden. In der ersten Sitzung des Gemeinderates seit Januar, am Dienstag, 19.30 Uhr, in der Schwabenbachhalle soll nun entschieden werden wie es mit den Geburtsfeiern angesichts der Corona-Pandemie, weiter gehen soll.

Von Monika Köhler

Ende Januar wurde beim Neujahrsempfang der Gemeinde die umfangreiche Festschrift vorgestellt. Auch erklang das vertonte Gedicht „Mein Friedelsheim“ von Peter Simon. Am 20. März sollte Premiere für „Die 1250-Jahr-Feier“ der Theatergruppe der Feuerwehr sein, doch dazu kam es nicht mehr. Im Mai gibt es kein Burgweiherfest mit offenen Höfen, „Frslm“ kann im Juni nicht im Wingert tafeln und die Kerwe am dritten Augustwochenende kann auch nicht gefeiert werden.

Werden die Feiern auf 2021 verschoben?

Die Vorsitzenden der im Gemeinderat vertretenen politischen Gruppierungen hätten in einer Besprechung dazu geneigt, die Feiern in das nächste Jahr zu verschieben, informierte Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG). 2021 feiert aber auch der Nachbarort Gönnheim seinen 1250. Geburtstag. Im Gespräch mit dem Gönnheimer Bürgermeister Wolfram Meinhardt (FWG) wurde festgestellt, dass es keine terminlichen Überschneidungen geben würde. Da in Gönnheim die Planungen für die Feierlichkeiten wegen der Corona-Pandemie auf Eis liegen, wird dort darüber nachgedacht die Feiern um ein Jahr zu verschieben. Entschieden ist in Gönnheim noch nichts, das Thema werde diskutiert, informierte der Gönnheimer Bürgermeister.

In der für März geplanten Sitzung des Gemeinderats sollte das Umlegungsverfahren für das Baugebiet Waltershöhe-Schlossgarten beschlossen werden. Damit hier begonnen werden kann, wollte Fleischer eine elektronische Abstimmung organisieren. Der Städte- und Gemeindebund teilte jedoch mit, dass die keine Rechtskraft besitze. Deshalb steht das Thema jetzt auf der Tagesordnung. Außerdem soll über den Ausbau eines Feldwegs in das Gönnheimer Neubaugebiet Ruthenweg II entschieden werden.