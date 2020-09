Von Chimaobi Nwabuike

Am 1. Oktober feiern wir die heilige Theresia von Lisieux, die Theresia vom Kinde Jesus. Sie wurde 1873 geboren. Mit 15 Jahren trat sie in den Karmel von Lisieux ein. Damals hatte sie bereits eine ungewöhnlich reiche religiöse Erfahrung. Sie selbst betrachtete Weihnachten 1886 als entscheidendes Ereignis in ihrem Leben; Sie erfuhr die Gnade einer „völligen Umkehr“ und verstand von da an die Liebe zu Christus und zu den Menschen als die eigentliche Berufung ihres Lebens.

Das einfache Leben des Heiligen des Tages sagt uns viel. Theresia von Lisieux widmete ihre Zeit wirklich dem Dienst und der Liebe zu Gott in ihren Mitmenschen. Die Liebe, die sie von Gott erhielt, teilte sie mit ihren Mitmenschen.

Der Ruf, Gott zu dienen und ihn überall um uns herum zu lieben, gilt für alle. Unsere Liebe zu Gott sollte durch die Art und Weise gesehen und gefühlt werden, wie wir unsere Mitmenschen behandeln und schätzen. Theresia wollte Jesus lieben, wie sie geliebt wurde, sie wollte alle Menschen lieben, wie Jesus sie liebte. Die Liebe zu anderen wird einfacher, wenn wir die Liebe Gottes in uns erkennen und spüren können.

Wahre Liebe kennt keine Grenzen

Ich habe mit der Zeit entdeckt, dass das einzige unvergängliche Geschenk, das man dem anderen geben kann, die Liebe ist. Und damit dieses Geschenk authentisch ist, muss es von innen kommen, und es kennt keine Grenzen. Das heißt: Wahre Liebe kennt keine Hautfarbe, keine Rasse, keine Religion, keine politischen Zugehörigkeiten. Echte Liebe hat keine bestimmte Sprache, sie geht über sich selbst, individuelle Ideologie und Lebensphilosophie hinaus. Wenn wir alles haben aber keine Liebe, haben wir nichts. Aber wenn wir nichts als Liebe haben, haben wir alles.

Die Entdeckung von Theresia war, dass man die volle höchste Vollkommenheit in der Tugend der Liebe erreichen kann, ohne außerordentliche Abtötungen, ohne auffallende Gnadengaben, ohne große Werke zu verrichten. Heiligkeit bedeutet ihr nichts anderes als Heiligung des täglichen Lebens durch die Liebe.

„Ich werde im Himmel nicht untätig bleiben“

Kurz vor ihrem Tod am 30. September 1897 sprach Theresia die prophetischen Worte: „Ich werde im Himmel nicht untätig bleiben. Wie unglücklich wäre ich dort, wenn ich denen, die ich liebe, keine Freuden mehr auf Erden bereiten könnte. Mein Wunsch ist es, auch dann noch weiter für die Kirche und für die Seelen zu arbeiten. Der liebe Gott wird alles tun, was ich will; denn hienieden tat ich nie nach meinem Willen. Ja, ich werde Rosen regnen lassen über die Menschen.“

Oh ja, wir können mit Liebe wirklich viel erreichen. Arbeiten Sie daran, um für die Liebe und das Glück in Erinnerung zu bleiben, die Sie geteilt und für diejenigen vorbereitet haben, die Sie zurücklassen werden. Das einzige unsterbliche Erbe, das alle erreicht und einem bis in alle Ewigkeit folgt, ist nicht Reichtum, Macht oder Ruhm, sondern Liebe. Lassen wir und von der Liebe führen.

Pater Chimaobi Nwabuike, Kaplan der Pfarrei Hl. Lukas, Hettenleidelheim