Veränderungen vollziehen sich manchmal von heute auf morgen, oft aber auch langsam, fast unmerklich.

Der Countdown hat begonnen, das Jahr 2022 ist fast Vergangenheit. Die einen haben Silvester längst vorbereitet, freuen sich, sind aufgeregt. Die anderen verbringen den Abend wie jedes Jahr – und scheitern vielleicht bei dem Versuch, dem Jahreswechsel jegliche Bedeutung abzusprechen. Was soll schon anders sein am 1. Januar? Nichts. Oder doch?

Veränderungen passieren gelegentlich von heute auf morgen, oft aber ganz langsam, fast unmerklich. Deshalb ist es manchmal gar nicht schlecht, Entwicklungen ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Wir haben in dieser Woche geschaut, wie die drei Verbandsgemeinden in unserem Verbreitungsgebiet sich in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Unterm Strich lässt sich sagen: Man kann einigermaßen zufrieden sein. Die Einwohnerzahlen sind in den meisten Orten stabil, und im Tourismus läuft’s wieder richtig gut. Allerdings hat die Branche nach den Corona-Lockdowns mit Inflation, Energiekrise und Personalmangel gleich die nächsten großen Probleme zu bewältigen.

Bei der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs gibt es freilich auch in der Region Lücken, in einigen Orten findet sich weder ein Bäcker noch ein Metzger. Und die Etablierung von Dorfläden ist nicht einfach, siehe Neidenfels. Vielleicht funktioniert ja das Projekt, das in Esthal geplant ist? Lebensmittel auf Bestellung, die zu einem Dorf-Treffpunkt gebracht werden – das hört sich nach einem guten Plan an.

Bliebe an dieser Stelle noch die Sache mit den guten Vorsätzen. Was machen wir anders, besser nächstes Jahr? Einer Umfrage zufolge ist der verbreiteste Wunsch der Menschen weniger Stress, gefolgt von „mehr Zeit für Familie und Freunde“, „mehr Sport“ und „eine umweltbewusstere Fortbewegung“.

Na dann mal ab aufs Rad! Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern hilft auch, Stress abzubauen.