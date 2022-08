Positives Denken, das hat die Wissenschaft bewiesen, kann unser Wohlbefinden steigern. Schlechte Nachrichten dagegen haben einen schlechten Einfluss auf die Psyche. Das zieht uns einfach runter. Von daher ist es verständlich, dass an uns Journalisten immer wieder die Aufforderung ergeht: Berichtet doch mal was Positives!

Im Politikteil ist es angesichts von Klimawandel und Krieg, drohendem Gasmangel und Inflation gar nicht einfach, das zu beherzigen. Wir im Lokalen dagegen haben dazu häufig Gelegenheit. Kleines Beispiel aus der vergangenen Woche: Was sich in Kirrweiler alles tut, um das Dorf fit für die Zukunft zu machen, ist beispielhaft. Vergangenen Samstag gab es einen „Zukunftstag“ – wir haben darüber berichtet. Am Montag hatte die Nachbarschaftshilfe Gelegenheit sich vorzustellen – ein schönes Projekt, über das wir gerne geschrieben haben.

Was der Engländer sagt

Doch ach: Wenn wir vermelden, dass ein 83-Jähriger mit 1,9 Promille auf der Straße unterwegs war oder Gaffer die Rettungsarbeiten auf der A65 behindert haben, dann steigt, zumindest auf unserer Homepage, die Anzahl der „Nutzer“, also der Leser, sprunghaft an. Auch wenn es ordentlich Zoff gibt, egal wo, sorgt das für Aufmerksamkeit. Deutlich mehr als „friedliche Stimmung“, wie beispielsweise zuletzt bei der Weinkerwe in Deidesheim. Hat das jemanden interessiert? Oder ist das nicht untergegangen bei all dem Ärger über die Eintrittsregel? Vielleicht gilt ja doch: Bad news are good news, wie der Engländer sagt. Dass also schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind.

Dass es durchaus normal ist, wenn gute Nachrichten – wie etwa die friedliche Stimmung beim Weinfest in Deidesheim – untergehen, hat Erich Kästner einmal sehr anschaulich beschrieben: „Wenn Herr Müller ein anständiger Kerl ist, so will das niemand wissen. Wenn Herr Müller aber Wasser in die Milch schüttet und das Gesöff als süße Sahne verkauft, dann kommt er in die Zeitung“, schrieb er in „Emil und die Detektive“. Wobei Kästner noch nicht wusste, dass es irgendwann einmal Facebook geben würde. Wir wollen nun aber nicht darüber spekulieren, wie Kästner das Beispiel mit Herrn Müller ergänzt hätte, wenn er Facebook gekannt hätte.

Dafür an dieser Stelle noch einmal ein paar Sätze zum Ärger über die Eintrittsregel. So richtig cool fand es mit Sicherheit niemand, dass er Eintritt zahlen muss. Doch wie schafft man es, dass ein großes Fest in einer kleinen Stadt den aktuellen Sicherheitsanforderungen genügt und gleichzeitig für die Stadt kostenneutral ist (Forderung der Kommunalaufsicht)? Das ist ein bisschen komplizierter, als so manch einer glaubt (#Facebook).

Doch nach der Kerwe ist vor der Kerwe. Schuldzuweisungen und die Einstellung „früher ging’s doch auch“ helfen jetzt definitiv nicht weiter. Es geht darum, sachlich und unaufgeregt zu schauen, wie eine bessere Lösung als die in diesem Jahr aussehen kann. Und wer gute Ideen hat: Her damit!