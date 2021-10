Wo möchte ich einmal arbeiten? Über ihre Möglichkeiten informieren können sich Jugendliche, aber auch Lehrer und Eltern vom 28. Oktober bis 7. November auf der digitalen Ausbildungsplattform der RHEINPFALZ. Doch auch ein digitaler Messebesuch will vorbereitet sein.

Die RHEINPFALZ veranstaltet erstmals eine virtuelle Ausbildungsmesse für die Region Pfalz/Rhein-Neckar. Los geht es am 28. Oktober. Doch schon jetzt kann man auf der Plattform www.zukunftsziele.online sehen, welche Arbeitgeber sich im Aktionszeitraum bis 7. November präsentieren werden. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit empfiehlt, bereits jetzt nachzuschauen, welche Firmen für einen infrage kommen. So bleibe noch genügend Zeit, sich über den jeweiligen Arbeitgeber und die Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren. Über 60 Arbeitgeber haben sich bereits registriert, vertreten sind Branchen wie Pflege, Finanzen, Chemie, Mobilität und auch Hochschulen.

Virtueller Besuch ist für Schüler kostenlos

Sinnvoll ist auch, sich bereits jetzt Fragen an Ausbildungsbetriebe zu notieren. Diese können Ausbildungswillige dann während der Messe entweder über die Chatfunktion stellen oder über die Kontaktdaten, die an den Ständen zu finden sind. Damit kann man auch bei den Arbeitgebern einen guten und interessierten Eindruck hinterlassen. Achtung: Es ist zwar ein Chat, aber eben kein Chat per Whatsapp mit Freunden, sondern im besten Fall mit einem potenziellen Arbeitgeber. Die Berufsberatung empfiehlt: „Höflich und in ganzen Sätzen ohne Abkürzungen schreiben, aber auch authentisch bleiben. “

Wer sich das allein nicht traut, der kann den Messebesuch auch mit einem Freund oder vielleicht auch den Eltern planen und sich zusammen die virtuellen Auftritte der Firmen anschauen.

Wunschberuf im Praktikum kennenlernen

Gefallen einem ein Ausbildungsberuf und eine Firma, ist es laut Berufsberatung sinnvoll, gezielt nach einem Praktikum zu fragen, denn so lernt man den Wunschberuf direkt kennen.

Wie schreibt man eine Bewerbung? Wie bereitet man sich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Welche Onlineangebote zur Berufswahl gibt es? Zu diesen Themen bietet das Team der Berufsberatung Vorträge an. Im Vortragsraum informieren auch Arbeitgeber über ihre Ausbildungen. Am Stand der Berufsberatung können außerdem per Chat Fragen gestellt werden. Wer darüber hinaus einen persönlichen Beratungstermin bei der Berufsberatung wünscht, kann diesen unter der kostenlosen Hotline 0800 4 5555 00 vereinbaren. Der Eintritt in die virtuelle Messehalle ist für Schüler kostenlos, eine Registrierung vorab ist nicht erforderlich.

