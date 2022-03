Keine magische Zauberformel, sondern Gutes von Gott

„Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen“, so schallte es durch das Haus. Ein Geburtstag wurde gefeiert und gerne schloss ich mich den Glückwünschen an. Wegen der Corona-Pandemie war das Händeschütteln unterblieben, dafür gab es viele andere Formen und Gesten, die Nähe ausdrücken sollten.

Als Religionslehrerin sollte ich erklären, was das überhaupt ist: ein Segen. So richtig erklären konnte es niemand, aber allen war klar, dass es was mit Religion und Kirche zu tun haben müsse.

In diesen Tagen, in denen die Corona-Pandemie noch immer wirkt und durch den Krieg in der Ukraine noch weitere Schatten und Lasten unseren Alltag erschweren und uns die Leichtigkeit und Unbekümmertheit nehmen, ist es in der Tat angebracht, so zu fragen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass viele Leser und Leserinnen dieser Zeilen entdecken: Nicht nur in einem Geburtstagslied, sondern in vielen Situationen können und dürfen wir segnen.

„Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein“

Dass viele bei dem Wort „Segen“ zuerst an Kirche oder Gott denken, ist kein Zufall. Die ersten Segensworte werden ja Gott in den Mund gelegt, der die Schöpfung und in ihr die Menschen segnet: Gutes über sie sagt, ihr Leben, ihre Lebendigkeit will und so zu seiner Schöpfung steht: Sie soll lebenswert sein. So sagt er seine Nähe, seine Fürsorge zu.

Segnen heißt daher: Dem anderen Gutes von Gott her zusagen, ihn ermutigen und den Rücken stärken.

Solche Zusagen wirken jedoch nicht wie eine magische Zauberformel. Wir müssen uns den Segen auch zusagen lassen.

Das beginnt schon damit, dass wir den Menschen, der uns segnet, der uns Gutes zusagt, ernst nehmen. Er ist mir ein Gesprächspartner, der mein Leben bereichert, ein Du mit dem ich in einer Beziehung bin und diese vertiefen möchte. Segnen kann somit jeder von uns – dazu muss man nicht Pfarrer oder Pfarrerin sein.

So schlage ich Ihnen heute vor: Schauen Sie doch mal in ihr Umfeld, ihre Nachbarschaft oder Bekanntenkreis – wem möchten Sie heute (oder in den nächsten Tagen) Gutes zusagen, den Rücken stärken, Mut zusprechen? Wem könnte ein gutes Wort, weil es eben ein gutes Wort ist, gut tun? Sie dürfen das nicht nur, Sie können das auch. Die Zusage, die Abraham gemacht wurde, gilt auch uns, seinen Kindern im Glauben: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.

Gerade weil viel Schweres und Dunkles unseren Alltag belastet, können solche Worte viel Segen bewirken – nicht als Magie, sondern weil sie von Ihnen kommen!