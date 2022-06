Weshalb es wichtig ist, sich selbst auch einmal etwas Gutes zu genehmigen und die dafür nötige Zeit zu nehmen.

In den USA feiert man am 18. Juni 2022 den „Gönn-dir-was-Tag“. Wir sind zwar nicht in den USA, aber ab und zu einen Gönn-dir-was-Tag einzulegen, täte uns sicher auch richtig gut. Gerade die letzten Jahre haben von uns allen viel Kraft gefordert und an unseren Nerven – und oftmals auch an unserer Gesundheit – genagt.

Sich ab und zu etwas zu gönnen, ist wichtig und notwendig, um seelisch wieder aufzutanken. Für die einen kann das bedeuten, shoppen zu gehen, für andere sich Zeit zu nehmen zum Lesen, für Wellness, fürs Gebet oder eben einfach Zeit zu haben für sich selbst. Den Satz „Dafür hab ich keine Zeit“ kennen wir alle und so empfinden wir es ja auch meist. Aber richtiger wäre es zu sagen: „Dafür nehme ich mir keine Zeit, weil mir anderes grade wichtiger ist.“ Wofür nehmen wir uns Zeit? Wer oder was ist uns wichtig? Für Jesus waren es ganz klar drei Dinge: Liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst.

Die Liebe zu Gott bringt eine neue Dimension in unser Leben, eröffnet uns spirituell neue Wege des Denkens und Handelns. Aber wenn es um unsere Nächsten geht – unsere Mitmenschen und unsere Mitlebewesen auf diesem Planeten, auch unsere Umwelt – dann ist es notwendig, dass wir uns nicht vergessen und aus der Gleichung streichen. Nächstenliebe, ja. Aber ohne Selbstliebe geht das nicht. Liebe und Fürsorge für den Nächsten wie für dich selbst. Nicht weniger, aber auch nicht notwendigerweise mehr. Was ich dem anderen gönne und zugestehe, das darf ich mir auch zugestehen und gönnen. So ein Gönn-dir-was-Tag ist also etwas ganz Wichtiges, denn er schenkt uns wieder neue Kräfte, tut uns gut und dadurch unseren Nächsten. Sich selbst zu lieben, anzunehmen wie man ist. Sich etwas zu gönnen, ist die Grundvoraussetzung dafür, andere zu lieben, sie anzunehmen, wie sie sind, ihnen auch etwas gönnen zu können.

In diesem Sinne wünsche ich uns heute und immer mal wieder so einen Gönn-dir-was-Tag! Und was gönnst du dir heute?

Zur Autorin