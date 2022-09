Da sitzen und flattern ja lauter Schmetterlinge am Boden! Was suchen sie da?

Heftig hat es geregnet und auf dem Weg gibt es schlammige Pfützen. Dort versammeln sich die kleinen Falter. Ihre bläulichen Flügel verraten, dass sie zur Familie der Bläulinge gehören. Wenn du genau hinschaust, kannst du sehen, dass sie an der nassen Erde saugen. Tatsächlich stärken sich die Tiere hier, denn im Boden stecken viele Nährstoffe. Dem Schmetterling nützt das aber nur etwas, wenn die Erde feucht genug ist. Wie du vielleicht weißt, hat ein Falter keine Kauwerkzeuge. Stattdessen ernährt er sich mit Hilfe seines Saugrüssels. Er kann also nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Ganz anders war das, als er noch nicht erwachsen war: Die Schmetterlingsraupe frisst an den Blättern bestimmter Pflanzen.

Mineralstoffe und Kot aus der Erde

Dass Falter von Blüte zu Blüte flattern und sich von Nektar ernähren, ist wohl jedem bekannt. Auch die Faulbaum-Bläulinge auf unserem Foto besuchen vielerlei Blüten. Doch sie nutzen ebenso andere Quellen. Sogar an unappetitlichen Dingen wie feuchtem Kot kannst du sie finden. „Bäh!“ sagst du jetzt vielleicht.

Wie in der Erde sind aber auch in Ausscheidungen wichtige Mineralstoffe enthalten. Die Schmetterlinge brauchen sie, um genug Energie zu haben. Balzflüge und Paarung kosten Kraft, außerdem müssen die Weibchen später viele Eier ablegen.

Jetzt im Spätsommer ist übrigens die Zeit, in der sich die Raupen des Faulbaum-Bläulings verpuppen. Diese Puppen werden am Boden unter altem Laub überwintern. Wenn alles gut geht, schlüpfen daraus im April die fertig entwickelten Falter. Sie sind die ersten Bläulinge aus der großen Familie, die du im Frühling sehen kannst.