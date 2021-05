„Sinnfrei“ ist es nach Ansicht von Jürgen Gevers, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU), Berlin, dass in Rheinland-Pfalz Freizeitparks von der Landesregierung anders beurteilt werden als Zoos – die öffnen dürfen. Neue Erkenntnisse zeigten, dass bei Aktivitäten draußen ein wesentlich geringeres Ansteckungsrisiko bestehe als in geschlossenen Räumen. Sogar Bundesgesundheitsminister Spahn habe die Indoor-Aktivitäten als zehnmal gefährlicher bezeichnet. Trotzdem würden Freizeitparks als Outdooreinrichtungen nachrangig behandelt: „Das versteht kein Parkbetreiber, keine Familie, die nach Monaten des Lockdowns nach ersehnten Freizeiterlebnissen sucht, und auch kein Gericht.“

In den Bundesländern werde unterschiedlich verfahren, so Gevers. So dürften in Niedersachsen – in der Folge des vom Heide-Park erstrittenen Urteils – Freizeitparks unter Hygiene-Auflagen bereits wieder öffnen, ebenso in Hessen und Schleswig-Holstein. Der Europa-Park in Rust werde am 21. Mai – als Modellprojekt der baden-württembergischen Landesregierung und wissenschaftlich begleitet von der Uni Freiburg – mit begrenzter Besucherzahl starten. In Bayern finde am Mittwoch eine Videokonferenz der Staatskanzlei mit zehn Freizeitparks und dem VDFU statt. In Rheinland-Pfalz dagegen bestehe keine Bereitschaft zum Dialog: „Dort hüllt man sich in Schweigen“, sagt Gevers.

Bundesweit werden Klagen vorbereitet

Nach seinen Angaben bereiten bundesweit weitere Freizeitparks Klagen gegen ihre Landesregierungen vor beziehungsweise haben bereits geklagt, um eine Öffnung zu erstreiten: in Bayern, Nordrhein-Westfalen – dort seien drei bis fünf Klagen zu erwarten –, Sachsen und Brandenburg. Eine „Verbotspolitik“ gegenüber Freizeitparks hält Gevers für „naiv“: Denn wer in einen Freizeitpark wolle, der fahre dorthin. Schließlich hätten inzwischen in Nachbarländern von Frankreich über Schweiz und Österreich bis zu Belgien und der Niederlande die Parks wieder geöffnet, „und das nicht immer mit Hygienekonzepten wie in Deutschland“.

Im zweiten Jahr in Folge erhebliche Einbußen hinnehmen zu müssen, bringe manche deutsche Freizeitparks in finanzielle Schwierigkeiten: „Da tut jede Woche Schließung weh.“ Je länger nicht geöffnet werden dürfe, desto problematischer sei es auch, Saisonkräfte zu bekommen.

Gevers erinnert an die Fachexpertise „Tourismus in Zeiten der Corona-Pandemie: Handlungsleitlinien für die Wiedereröffnung von Freizeitparks“, die im April 2020 im Auftrag des Deutschen Tourismusverbands und des VDFU erstellt wurde. Freizeitparks böten optimale Voraussetzungen für die Umsetzung von Schutz- und Hygienebestimmungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, war ein Ergebnis. Der damalige Chef des Staatskanzlei, Clemens Hoch, habe die Ergebnisse der Expertise damals begrüßt. „Warum die Situation heute eine andere sein soll als damals, ist nicht nachvollziehbar“, so Gevers.