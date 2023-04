Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was kommt, was geht, was bleibt im Jahr 2023? Auf was können wir uns freuen, auf was sollten wir uns vorbereiten? Ein Blick auf das neue Jahr in Haßloch und in den Verbandsgemeinden Deidesheim, Maikammer und Lambrecht.

Deidesheim/Haßloch: Ende der Bändchen-Regel?

Was ist die schönste Art, die Pfalz kennenzulernen? Klar, die Weinfeste. 2022 lag allerdings ein Schatten über dem ein oder anderen