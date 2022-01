Von Alois Moos

Wo kommen wir an, wenn wir über den Kirchturm hinaus schauen? Die Mütter und Väter der jüdisch-biblischen Glaubensgemeinschaft würden wahrscheinlich sagen: Bei Ihnen, den Leserinnen und Lesern dieser Zeilen. Vielleicht am Frühstückstisch, vielleicht im Bus auf dem Weg zur Arbeit, ganz einfach dort, wo immer Sie jetzt gerade sind. Aus den Erfahrungen und der Geschichte dieses Glaubens könnte ergänzt werden, dass es so auch ganz richtig ist, weil der Weg Gottes stets der Weg zu den Menschen ist.

Das künden schon die ersten Zeilen der Bibel wie in einem Vorspann oder einer Ouvertüre. Die erste Frage, die Gott an Adam stellt, lautet: „Wo bist du?“ Dabei müssen wir wissen, dass Adam mehr als ein Name ist – Adam heißt ganz einfach: Mensch. Gott sucht den Menschen, er läuft ihm nach, er macht sich auf den Weg zu ihm. Vorausgegangen war diese fatale Geschichte mit dem Apfel (oder einem anderen Obst), von dem zu essen verboten war. Die Menschen haben es trotzdem getan. Nun zeigt sich, dass Gott nicht wie ein Kriminalbeamter die Spur des Menschen verfolgt.

Gott demütigt den Menschen nicht

Die nächste Frage lautet nicht so, wie wir es vielleicht erwarten. Er fragt nicht: Warum hast du das getan? Die Warum-Frage bringt den Menschen auf die Anklagebank, er muss sich rechtfertigen. In diese Not bringt Gott den Menschen nicht, er demütigt ihn nicht. Gott weiß: Die Beziehung, die er den Menschen angeboten hat, seine Einladung zur Freundschaft, zur Nähe, zur Gemeinschaft – diese Beziehung wurde gestört. Das ist schlimm genug. Da will er – gerade weil er diese Nähe ja noch immer will – diese Störung nicht noch bekräftigen. Nein, seine Einladung an den Menschen, das Leben mit ihm zu gestalten, gilt noch immer. So fragt er lediglich: „Was hast du getan?“ Es wird nur beschrieben und festgestellt, was ist – nicht angeklagt, nicht verurteilt.

Wenig später fragt er ähnlich: Wo ist Abel? Er hätte Kain auch fragen können: Warum hast du ihn erschlagen? Wieder verzichtet er auf die Anklage, wieder erspart er dem Menschen die Last, sich rechtfertigen zu müssen.

Liebevoller Blick über den Kirchturm

Diese Grundhaltung gilt auch heute und uns gegenüber. Der Blick über den Kirchturm hinaus ist ein liebevoller und einladender und besagt: Wo immer ein „Adam“ ist, ein Mensch ist, dort möchte Gott auch sein. Nicht fordernd, schon gar nicht anklagend. Allein dass da ein Mensch ist, reicht, dass auch Gott da sein will. Er fragt nicht nach Leistung, Verdienst, besonderen Anstrengungen, Qualitäten. Wo immer ein Mensch ist, markiert er diesen Ort auf der Landkarte Gottes als attraktives Ziel: das kann der Frühstückstisch sein, der Bus zur Arbeit oder wo auch immer Sie gerade sind: Gott sucht Sie, weil er Ihnen vorschlagen will, mit ihm zu leben.