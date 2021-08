Eigentlich wollte die Polizei Bad Dürkheim ja Hinweise auf zwei Betrüger bekommen, als sie am 12. Oktober eine Pressemitteilung herausgab, in der es um angebliche Kammerjäger und eine Maus ging. Was sie stattdessen lernte: Was für den Laien aussieht wie eine Maus, muss noch lange keine sein. Zumindest keine ganz „normale“ Maus.

Zurück zum Ausgangspunkt: Die „Maus“, oder besser: das zu dem Zeitpunkt nicht näher bekannte Nagetier, war Anfang Oktober Grund für eine ältere Dame, nach einem Kammerjäger zu suchen. Dabei geriet sie an zwei junge Männer, die für das Aufstellen von zwei Plastikboxen 900 Euro kassierten, bei der Zahlung per EC-Karte obendrein die PIN ausspähten und daraufhin mit Karte und Kartenlesegerät auf den Balkon spazierten, um dort weitere 2000 Euro abzubuchen. Als das aufflog, beschloss die Frau zusammen mit ihrer Tochter, auf weitere Kammerjäger zu verzichten und sich selbst um die Entfernung des Nagetiers aus der Wohnung zu kümmern. Was ihnen auch gelang. Sie fingen das Tierchen ein und setzten es auf einer nahe gelegenen Wiese aus. Die RHEINPFALZ berichtete darüber am 13. Oktober, ergänzt mit einem Foto des Nagers und einem Aufruf der Polizei, die Hinweise auf die Täter suchte.

Was hat es mit dem Gartenschläfer auf sich?

Einen solchen erhielten die Beamten dann auch tatsächlich. Allerdings betraf er nicht die Täter, sondern die Maus. Eine Vertreterin des BUND Gimmeldingen teilte mit, dass die gerettete Maus „sehr wahrscheinlich“ ein Exemplar des sehr seltenen und geschützten Gartenschläfers sei. Zum Glück hätten die beiden Frauen „ein Herz für den kleinen Zorro“ gehabt.

Für den Laien wirft das natürlich weitere Fragen auf. Was hat es mit dem Gartenschläfer auf sich? Der BUND gibt auf seiner Internet-Seite Auskunft darüber. Der Gartenschläfer ist der „kleine Verwandte“ des Siebenschläfers und war ursprünglich in weiten Teilen Europas zu Hause. Nun aber gehen seine Bestände drastisch zurück. „Niemand weiß, warum“, schreibt der BUND. Der Verband sei deshalb mit der Universität Gießen und der Senckenberg-Gesellschaft auf der Spurensuche nach der „Schlafmaus mit der Zorro-Maske“. Das Auffällige an dem Nager ist nämlich seine schwarze Kopfzeichnung. Daher auch der Name „Zorro“.

Das Tierchen hält übrigens einen Winterschlaf, der in etwa von Oktober bis April dauert. Die Chance, ihn jetzt zu sichten, ist also eher gering. Für nächstes Jahr: Der Gartenschläfer kann laut BUND in Gärten, Obstplantagen und Weinbergen vorkommen. Hinweise künftig am besten an den BUND. Hinweise auf die Täter dagegen weiterhin an die Polizei Bad Dürkheim, Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de .