Ein rot-schwarzes Streifenmuster macht diese Insekten unverwechselbar: Sie haben den passenden Namen „Streifenwanzen“.

Bitte nicht erschrecken: Die meisten Wanzen, die bei uns leben, sind völlig harmlos. Das gilt auch für die Streifenwanze – trotz ihrer auffälligen Färbung. Das etwa einen Zentimeter große Tier kann weder beißen noch stechen.

So eine Wanze hat zwar als Mundwerkzeug einen Stech- und Saugrüssel, aber der dient einem ungefährlichen Zweck: Sie sticht damit in Pflanzenteile, von denen sie sich ernährt. Um sie auszusaugen, spritzt sie Speichel hinein. Wanzen können nur flüssige Nahrung zu sich nehmen. Das unterscheidet sie wesentlich von den Käfern, mit denen sie aber oft verwechselt werden.

Familie der Baumwanzen

Die Streifenwanze gehört zur Familie der Baumwanzen. Besonders gern saugt sie an den Samen von Doldengewächsen. Auf unserem Foto siehst du die Tiere auf dem doldigen Samenstand einer Wilden Möhre. Wie viele Arten von Baumwanzen paaren sie sich Hinterleib an Hinterleib. Ihre Köpfe zeigen dabei in entgegengesetzte Richtungen.

Nach der Paarung legt das Weibchen an Blättern ihrer Nahrungspflanze Eier ab. Daraus schlüpfen nach einigen Tagen kleine Larven. „Nymphen“ nennen Fachleute die heranwachsenden Jungwanzen. Sie sehen den erwachsenen Insekten in der Körperform schon ziemlich ähnlich. Weil sich das Jungtier ohne eine Verpuppung zum Vollinsekt entwickelt, spricht man bei den Wanzen von einer „unvollständigen Verwandlung“.

Wie viele andere Wanzenarten kann auch die erwachsene Streifenwanze fliegen. Dazu nutzt sie alle vier Flügel. Meistens aber siehst du sie an Pflanzenteilen sitzen. Ihre Farbstreifen haben eine wichtige Aufgabe: Sie sollen Fressfeinde wie Vögel abwehren. Dabei wirken sie wie ein Warnsignal: „Tiere, die so aussehen wie ich, schmecken eklig. Versuch es also erst gar nicht!“