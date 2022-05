Der Landkreis muss sich ab 2023 auf deutlich höhere Kosten im Busverkehr einstellen. Statt bisher 460.000 Euro pro Jahr fließen künftig 1,14 Millionen Euro an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN).

Gabi Schott, die sich bei der Kreisverwaltung um den ÖPNV kümmert, informierte am Montag den ÖPNV-Ausschuss über die Preissteigerung. Schott erläuterte, dass die Verträge des VRN mit den Busunternehmen im Dezember auslaufen. Allgemeine Kostensteigerungen und vor allem deutlich höhere Personalkosten nannte sie als Hauptgrund dafür, dass die Preise wesentlich höher sind als bisher. Das Angebot beim Busverkehr sei allerdings nur leicht erhöht worden. Lediglich auf einigen Buslinien seien einige zusätzliche Fahrten, etwa in den Abendstunden, dazu gekommen, so Schott.

Bei der Ausschreibung war das Linienbündel Neustadt laut Schott in drei Lose aufgeteilt. Bei zweien habe ein anderes Busunternehmen als bisher den Zuschlag bekommen. So werden auf den Buslinien, die zum sogenannten Umlandverkehr gehören, künftig Fahrzeuge der Palatina Bus GmbH unterwegs sein. Derzeit sind hier Busse der Firma Imfeld im Einsatz. Der zweite Wechsel des Busunternehmens betrifft den Stadtverkehr in Neustadt. Im sogenannten Regionalverkehr bleibt die Palatina Bus GmbH der Betreiber.

Nachhaltige Infrastruktur fehlt

Im Ausschuss wurde darauf hingewiesen, dass bei Neuausschreibungen auch der Einsatz von Bussen, die mit alternativen Energien, wie Brennstoffzellen oder Elektrizität, betrieben werden, ein Faktor sein müsse. Ein neues Landesgesetz schreibe vor, dass zumindest ein Teil der Busse nachhaltig betrieben werden müsse. Laut Schott und Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) ist das im Landkreis bisher nicht möglich. Es fehle an Infrastruktur, etwa Ladensäulen für Busse.

Bereits seit dem vergangenen Jahr müsse der Landkreis mehr als bisher für den Busverkehr zahlen, so Schott. 2020 sei eine Nachzahlung von rund 132.000 Euro fällig gewesen. Für dieses Jahr wurden die Vorauszahlungen um rund 284.000 Euro auf 2,17 Millionen Euro erhöht.