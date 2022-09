Nur 7,2 Kilometer Luftlinie liegen zwischen Deidesheim und Haßloch, dafür ist der Unterschied doch recht groß. Hier eine kleine Stadt, da ein großes Dorf. Hier eine Weinbaugemeinde, dort eine Gemeinde mit einem nicht unerheblichen Industrie- und Gewerbepark. Es gibt wahrlich wenig Grund, die beiden Orte in einen Topf zu werfen – was eine Feststellung völlig ohne Wertung ist.

Und doch soll an dieser Stelle vom einen zum anderen und wieder zurück zum einen geblickt werden. Der Grund ist ein kleines Bändchen, das uns (und nicht nur uns) in den vergangenen Wochen und Monaten schon viel beschäftigt hat. Das Eintrittsbändchen zum Feiern. Während Deidesheim gerade damit beginnt zu analysieren, was beim ersten Experiment „Volksfest mit Eintritt“ gut beziehungsweise nicht so gut gelaufen ist, steht dieses Experiment in Haßloch Ende September an. In Deidesheim ging es um die Weinkerwe, in Haßloch um das Andechser Bierfest.

Gleicher Grund, gleiche Höhe

Der Grund, warum die Bändchen-Regel eingeführt wurde/wird, ist in beiden Fällen gleich: Es geht darum, die Kosten zu senken, die die Feste durch die gestiegenen Sicherheitsanforderungen verursachen. Auch die Höhe des Eintrittspreises ist identisch, es sind jeweils drei Euro. Dass so etwas keine Begeisterungsstürme auslöst, liegt auf der Hand. Der Deidesheimer Bürgermeister kann ein Lied davon singen – obwohl ausgerechnet er die Eintrittsregelung eigentlich vermeiden wollte.

Von daher ist es verständlich, dass es in Haßloch derzeit gar nicht gut ankommt, wenn im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Andechser Fest eine Frage gestellt wird, die in irgendeiner Form einen Bezug auf die Erfahrungen in Deidesheim enthält. Der Bürgermeister macht einen Bogen um die Frage, gibt sich zuversichtlich im Blick auf das Andechser Fest und verweist darauf, dass in Haßloch mit 15 Darbietungen an einem Wochenende schließlich einiges geboten werde für die drei Euro.

Damit bleibt er kollegial, übt keine Kritik an Deidesheim und legt dennoch den Finger in die Wunde. Das Andechser Bierfest ist mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf geplant worden, und das schlägt sich im Ergebnis nieder. Insofern ist es gut vorstellbar, dass die Akzeptanz der Eintrittsregel dort deutlich höher ist als in Deidesheim. Schau ma mal.