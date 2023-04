Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

NIEDERKIRCHEN: Schäden an den Reben durch Maifröste zwingen die Winzer zu neuen Maßnahmen, um die Weinberge zu erwärmen. Bisher gelingt das mit Hubschraubern oder Windrädern. Jetzt hat Uli Eymann, der den deutschen Erfinderpreis 2017 erhalten hat, einen Feldversuch mit einer ganz anderen Methode gestartet.

Sonnenuntergang, 20.57 Uhr. Uli Eymann nutzt nochmals die Gelegenheit und läuft an den Weinbergzeilen entlang. Es ist still, es geht kaum ein Wind in der Niederkirchener Gemarkung „Deidesheimer