Eine mittelschwere Wanderung um Lambrecht führt am Samstag, 17. Juli, zu den Grenzsteinen entlang der Gemeindegrenze des Klosterwaldes der Stadt Lambrecht. Die Referenten Klaus Liebrich und Walter Klein erklären die bei den Waldbegängen seit 1750 dokumentierten Bodendenkmäler. Für die geplante Rast ist eigene Rucksackverpflegung angesagt. Die Wegstrecke ist elf Kilometer lang. Treffpunkt ist der Parkplatz am Friedhof Lambrecht, Obere Marktstraße. Anmeldung bei der Volkshochschule der Verbandsgemeinde bis spätestens 12. Juli, Telefon 06325/181-145 oder per Mail an vhs@vg-lambrecht.de.