Der Druslach-Bacherlebnisweg wurde nach Ideen eines Lingenfelder Bürgers angelegt. Ausgehend vom Bahnhof Lingenfeld geht es über den beschrankten Bahnübergang in Richtung Ortsausgang. Dann nehmen Wanderer die Treppe zum Altrheinufer. Hinter der Eisenbahnbrücke beginnt der Naturpfad entlang der Druslach. Die ausgeschilderte, abwechslungsreiche Strecke führt durch eine Auenlandschaft über einen historischen Dorfwaschplatz, läuft an Obstwiesen und Koppeln vorbei, auf breiten Fahrtwegen ebenso wie auf schmalen Pfaden. Die Wanderroute gibt den Blick auf Lochmühle und See frei, führt durch einen Wald zu Angelweihern bei Westheim, an die Lachenmühle bei Lustadt, bis zum sogenannten „Bubenabloß“ bei Zeiskam, der seinen Namen bekommen hat, weil dort tatsächlich einst nur Buben baden durften. Von den Draisinenstationen in Westheim, Lustadt und Zeiskam führen Verbindungswege auf den Erlebnisweg. Viele Hinweistafeln vermitteln Wissenswertes.