Eine neue Wanderbroschüre des Zentrums Pfälzerwald-Touristik enthält 24 Tourenvorschläge, darunter auch Wanderungen in der Verbandsgemeinde Lambrecht. Die weiteren Touren führen in die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Landstuhl, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. Die Touren richten nach Angaben des Zentrums an ein breites Publikum, von genussorientierten Naturfreunden bis hin zu aktiven Wandernden mit Anspruch. Unterschiedliche Streckenlängen und Schwierigkeitsgrade ermöglichen abwechslungsreiche Tourenerlebnisse.

„Unsere Region hat landschaftlich unglaublich viel zu bieten. Mit der neuen Wanderbroschüre möchten wir Menschen dazu inspirieren, die Natur bewusst zu genießen und gleichzeitig ihre Vielfalt zu entdecken“, erklärt Peter Degenhardt, Vorsitzender des Zentrums Pfälzerwald Touristik. Neben detaillierten Tourenbeschreibungen liefert die Broschüre Informationen zu Besonderheiten entlang der Strecke sowie praktische Hinweise zur Planung. Sie dient damit als kompakter Begleiter für Tagesausflüge und Kurzurlaube in der Region.

Die Wanderbroschüre ist unter www.zentrum-pfaelzerwald.de online zu bestellen und bei den Tourist-Informationen der Verbandsgemeinden erhältlich.