Nach dem coronabedingten Stillstand lädt die PWV-Ortsgruppe Neidenfels wieder zu Wanderungen ein. Am Sonntag, 8. August, führt die erste Planwanderung ins Kaltenbrunner Tal. Die Wanderer treffen sich zu der von Heinz Seiler geführten etwa elf Kilometer langen Wanderung um 11 Uhr am Bürgerplatz in Neidenfels. Die ursprünglich geplante Wanderung im Herxheimer Wald wird auf einen späteren Termin verschoben. Am Mittwoch, 11. August, findet ab 14.30 Uhr wieder ein Seniorentreff in der Lichtensteinhütte statt. Teilnehmer, die wandern möchten, treffen sich um 13.30 Uhr am Parkplatz hinter der Sporthalle.