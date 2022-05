Ein gaukelndes Sinnbild warmer Sonnentage lässt sich von duftenden Blüten anlocken: Zum meteorologischen Sommeranfang zeigt sich der Distelfalter wieder bei uns. Der hübsche Tagfalter zählt zu den Wanderfaltern. Den mitteleuropäischen Winter kann er nicht überleben. Also fliegen die Vagabunden jeden Herbst in den warmen Süden, wo sie nach ihrer Fortpflanzung sterben. Ihre Nachkommen kehren über die Alpen zu uns zurück. Dabei treffen Falter aus unterschiedlichen Generationen bei uns ein. Manche Distelfalter „wandern“ sogar in einem Stück von Nordafrika nach Süddeutschland. Ihre Flügel sehen abgenutzter aus. Unser Foto zeigt ein Exemplar, dessen Farben und Muster wohlbehalten sind. Es besucht den zartvioletten Blütenstand der Wiesenskabiose, auch Acker-Witwenblume genannt. Diese Wildblumen sind wahre Magneten für Schmetterlinge und Wildbienen. Auf Ausgleichsflächen nahe Bad Dürkheim hat ihre sommerliche Blütezeit begonnen. Dort finden ihre geflügelten Besucher, wenn nicht vorher gemäht wird, bis in den Spätsommer reichlich Nektar.