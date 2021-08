Im unteren Bereich der Waldstraße in Weisenheim am Berg dürfen künftig Autos auf dem Gehweg parken. „Zwar sind eigentlich Gehwege frei zu halten. Es besteht in diesem Bereich aber ein großer Parkdruck“, teilte Büroleiter Jörg Heidemann auf Anfrage mit. Ausweichmöglichkeiten gebe es nur bedingt. Nach Kontrollen durch das Ordnungsamt war es zu Ärger unter den Anwohnern gekommen. Es wurde die Vermutung geäußert, dass das Ordnungsamt bei falsch parkenden Touristen ein Auge zudrücke, bei Anwohnern jedoch nicht. Dies wies Heidemann zurück. Es sei im unteren Bereich der Waldstraße sehr eng. „Wir haben Verständnis, dass die Anwohner ihre Autos irgendwohin stellen müssen“, so der Büroleiter. In einem Gespräch mit der Gemeinde sei man übereingekommen, in dem Bereich das Parken auf dem Gehweg zuzulassen. Dazu werde noch die Polizei angehört. Entsprechende Schilder würden in etwa zwei Wochen dort aufgestellt.