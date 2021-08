Der Waldspielplatz in Lindenberg soll im Verlauf der kommenden zwei Wochen wieder geöffnet werden, teilt der Lindenberger Bürgermeister Reiner Koch (FWG) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Koch hatte den Spielplatz, der sich am Ortsende im Wald befindet, am 22. Juni gesperrt.

Auf dem Spielplatz hätten Erwachsene gefeiert und dabei gegen die Corona-Regeln verstoßen, nennt Koch als Begründung für die Schließung. Er selbst habe das zwar nicht gesehen, aber von zwei Lindenberger Bürgern glaubhaft versichert bekommen.

Eine direkte Zufahrt über die Hauptstraße zum Waldspielplatz werde nicht mehr erlaubt sein. Das sei eine Vorsichtsmaßnahme, mit der verhindert werden soll, dass der Platz erneut zum Feiern verwendet wird. In Höhe der Abzweigung der Eckwiesenstraße von der Hauptstraße werde ein Schild mit der Aufschrift „Durchfahrt verboten für Besucher des Waldspielplatzes“ aufgestellt. Außerdem werde mit einem weiteren Schild auf den Parkplatz in der Eckwiesenstraße beim Friedhof verwiesen.

Von der Eckwiesenstraße bis zum Waldspielplatz müsse man etwa 500 Meter laufen. Er hoffe dass dies unerwünschte Besucher abhalte, so Koch. Die Beschilderung sei mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung Lambrecht abgestimmt. Sobald die Schilder da sind, würden sie aufgestellt und der Waldspielplatz wieder geöffnet, sagt Koch.