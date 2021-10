Die Volkshochschule bietet am Samstag, 16. Oktober, eine Waldpochen-Tour im Elmsteiner Tal an. Es geht darum, den Wald achtsam und mit allen Sinnen zu erleben.

Der Name „Waldpochen“ leitet sich vom Herzpochen ab: Gezeigt werden soll, dass der Wald lebt. Zwei Waldführer und Naturcoaches gestalten die Erlebnistour mit einer Kombination aus Waldspaziergang und Entspannungs- und Gelassenheitsübungen. Die etwa vierstündige Waldpochen-Tour im Elmsteiner Tal ist für jeden geeignet, der den Pfälzerwald vor der Haustür neu erleben und auch sich selbst etwas besser kennenlernen möchte. Die Freude an der Bewegung in der Natur und interessante Begegnungen mit Flora und Fauna stehen im Vordergrund. Die Wegstrecke beträgt etwa fünf Kilometer. Ein Picknick mit regionalen Produkten ist im Preis inbegriffen. Um ein ungestörtes Naturerlebnis zu gewährleisten, ist die Tour für Hunde nicht geeignet.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Zimmerplatz (Bushaltestelle und Pkw-Parkplatz) in Elmstein-Iggelbach. Anmeldung ist erforderlich: 06325 181-145 oder vhs@vg-lambrecht.de.bgu