Der Gemeinderat konnte gar nicht anders, als den Bauantrag der Betonfirma abzulehnen.

Hätte die Gemeinde zugestimmt, hätte sie womöglich all ihre Bemühungen in den vergangenen Jahren um eine neue Zufahrt für das Betonwerk zunichte gemacht. Denn sie hätte damit dokumentiert, dass sie mit der jetzigen Erschließung einverstanden ist.

Jedoch braucht die Firma eine Genehmigung für ihre neue Anlage. Warum es immer noch an einem Gutachten klemmt, ist jetzt die große Frage. Höchste Zeit also, dass sich beide Seiten wirklich an einen Tisch setzen, damit das Projekt zur Zufriedenheit aller umgesetzt wird. Denn auch die Firma Waibel scheint kein Interesse an einer weiteren Erschließung über den Kiebitzweg zu haben.