Es ist derzeit so eine Sache mit der gefühlten Wirklichkeit. In vielen Kleinigkeiten fühlt sich das Leben so ganz anders an als noch vor zwei Jahren. Andere Dinge haben Konstanz. So wie der Umgang mit Wahlplakaten.

Fast schon traditionell erreichen die Redaktion die Nachrichten über verschmierte, zerstörte oder einfach verschwundene Werbewände der Politik. Deshalb ist es auch nichts Neues für die Polizei, denn schließlich handelt es sich völlig unabhängig von Couleur oder Konterfei der Kandidaten um Sachbeschädigung. In der Verbandsgemeinde Deidesheim waren es in den vergangenen Tage nicht wenige Fälle. Wie Ghislaine Werst, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ludwigshafen auf Nachfrage mitteilt, sind bei der Polizeiinspektion Haßloch zwei Anzeigen zu beschädigten Wahlplakaten seit 25. Januar registriert worden. In Deidesheim und Ruppertsberg seien sieben Wahlplakate der Bündnis 90/Die Grünen betroffen gewesen. Anfang Februar sei dann wegen zwei Wahlplakaten der SPD eine Anzeige eingegangen.

Keine Vergleiche zu Vorjahren möglich

Und da ist es wieder, dieses Gefühl. Ist das in diesem Jahr häufiger der Fall als früher? Hier kann die Polizei keine Aussage treffen. „Leider kann die Sachbeschädigung an Wahlplakaten in der polizeilichen Kriminalstatistik nicht gesondert ausgewertet werden, da es sich nicht um ein eigenständiges Delikt handelt“, erläutert Werst. Und für das Erkennen einer Tendenz, dass in diesem Jahr mehr Plakate betroffen seien als vor der vergangenen Wahl, sei es noch zu früh, informiert die Pressestelle. Eine Auskunft darüber könne es erst nach den Wahlen – also vermutlich erst in zirka zwei Monaten – geben.

So lange wollen die Grünen im Landkreis Südliche Weinstraße nicht warten. Auch sie beklagen beschädigte und verschwundene Wahlaufsteller. Allerdings vermuten sie etwas ganz anderes dahinter: Anscheinend gefielen „den Tätern“ die „Konterfeis der grünen Kandidat*innen im Wahlkreis Südliche Weinstraße und Landau so gut, dass sie sich die Plakate mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Hause an die Wand hängen möchten“. Der Vorstand der Kreis-Grünen habe sich deshalb entschlossen, ein zusätzliches Kontingent von Plakaten zu ordern, um „die begehrten Souvenirs jetzt für Liebhaber vorrätig zu haben“. Daher bestehe die Möglichkeit, die Plakate kostenfrei zu erwerben: Unter E-Mail Adresse plakatwunsch@gruene-suew.de könnten diese bestellt werden, und würden dann „portofrei bis an die Haustür geliefert“. Hauptsache niemand entfernt die angebrachten Aufsteller.

Gefühlt verläuft also zumindest der Wahlkampf 2021 ein wenig anders als frühere …