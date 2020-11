Bei der Landratswahl und den Bürgermeisterwahlen in Lambrecht und Haßloch wird es coronabedingt am Sonntag nicht möglich sein, die Veröffentlichung der Ergebnisse vor Ort in der Verwaltung beziehungsweise im Rathaus zu verfolgen.

Dies sei aufgrund der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung nicht möglich, teilen die Verwaltungen in Lambrecht, Haßloch und Bad Dürkheim mit. In der Verbandsgemeinde Lambrecht werden die Ergebnisse nach Eingang aus den jeweiligen Wahllokalen „schnellstmöglich“ auf die Homepage gestellt, heißt es in einer Pressemitteilung. So könne das Zustandekommen des Wahlergebnisses online verfolgt werden kann. Genauso verfahren die Kreisverwaltung Bad Dürkheim und die Gemeindeverwaltung Haßloch. Die Verwaltungen weisen darauf hin, dass die Homepage immer mal wieder aktualisiert werden müsse, damit zwischenzeitlich eingegebene örtliche Ergebnisse zu sehen sind.

Übertragung im Offenen Kanal

In Haßloch werden die Ergebnisse zudem live im Web-TV des Offenen Kanals Weinstraße (https://www.ok-weinstrasse.de/sender/web-tv) präsentiert. Eine Kamera des OK wird am Wahlabend auf die Leinwand gerichtet sein, auf die jeweils die aktuellen Auszählungsergebnisse aus den Stimmbezirken projiziert werden. Übermittelt werden die Ergebnisse nach Angaben von Gemeinde-Pressesprecher Marcel Roßmann per telefonischer Schnellmeldung in den Ratssaal, wo die Wahlleitung ihren Sitz hat.

In der Verbandsgemeinde Lambrecht werden selbst die Bürgermeisterkandidaten nicht in die Verwaltung nach Lambrecht kommen, um den Wahlausgang zu erfahren. Sie werden per Anruf über das Ergebnis informiert, können die Auszählung natürlich aber auch wie alle Bürger auf der Homepage verfolgen. Zwei der Kandidaten sind in ihren jeweiligen Heimatorten Wahlhelfer: Gernot Kuhn (CDU) in Esthal und Jürgen Schlupp (SPD) in Frankeneck. Auch beim Auszählen sind sie dabei. Beides sei zulässig, betonte auf Anfrage ein Sprecher der Kreisverwaltung. Kandidaten dürften als Wahlhelfer eingesetzt werden, nicht aber als Wahlvorsteher.

Im kleinen Kreis in der Kreisverwaltung

Während die drei Kandidaten der Verbandsbürgermeisterwahl also zu Hause auf das Ergebnis warten, kommen die beiden Landratskandidaten, Amtsinhaber Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) und Timo Jordan (SPD), im kleinen Kreis in der Kreisverwaltung in Bad Dürkheim zusammen.

Die Haßlocher Gemeindeverwaltung hat wegen der Corona-Lage die Ratsfraktionen mit der Bitte angeschrieben, die Wahl nach Möglichkeit zu Hause zu verfolgen. Auf die gute alte Haßlocher Tradition der Kommunalpolitiker, an Wahlabenden im Ratssaal zusammenzutreffen, soll in diesem Jahr verzichtet werden.