Ob Kreistag, Stadt- oder Gemeinderat, Ortsbürgermeister oder Ortsvorsteher – am 9. Juni wird gewählt. Im Bad Dürkheimer Ortsteil Ungstein gibt es zwei Kandidaten, darunter auch der amtierende Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU).

„Ungstein ist mein Heimatort, für den ich mich gerne einsetze“, sagt Ortsvorsteher Andreas Wolf (CDU). 2019 hatte er die Nachfolge seines Vaters Walter Wolf angetreten. Was schätzt der Winzermeister an seinem Ortsteil besonders? „Die Gespräche mit und unter den Bürgern“, sagt der 42-Jährige. Als Zeichen für eine starke Gemeinschaft wertet Wolf den Mitgliederzuwachs bei allen Ungsteiner Vereinen.

Voll des Lobes ist der Christdemokrat für die Zusammenarbeit im Ortsbeirat. „Das war schon vorher ein gutes Team, aber in den vergangenen fünf Jahren sind wir noch einmal zusammengewachsen.“ Gemeinsam habe man einiges erreicht: Bei der Dorfmoderation seien Pläne geschmiedet worden, die nun umgesetzt würden.

Hoffen auf Kita-Neubau

Hauptknackpunkt für den Ortsteil sei zwar der Bau der B271neu, allerdings lasse sich die Lebensqualität auch durch kleinere Verbesserungen steigern. So gebe es seit Kurzem einmal im Monat freitags einen Bürgertreff. Das Gelände an der Bleiche würde der Vater von zwei Kindern gerne als Treffpunkt für alle Generationen inklusive Wasserspielplatz sehen. Zudem hofft er, dass in absehbarer Zeit ein Grundsatzbeschluss für den ersehnten Kita-Neubau fällt.

Neben Andreas Wolf kandidiert auch Beate Müller (SPD).