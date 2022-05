Die Form eines dunklen Auges, umrandet von hellem Sandstein, hat die ovale Giebelöffnung eines Gebäudes am Friedelsheimer Burgweiher. Daraus beobachtet aufmerksam der Turmfalke die Umgebung. Sein graues Kopfgefieder verrät, dass es ein Männchen ist. In den Nischen alter Gebäude finden die Vögel wichtige Nistmöglichkeiten. Jetzt ist Aufzuchtzeit und sicher hält der gefiederte Jäger Ausschau nach Beutetieren. Turmfalken haben dunkelbraune, große Augen, in die viel Licht hinein fällt. Auch besitzen sie eine ausgezeichnete Sehschärfe. Umgeben sind die Augen von einem gelben Ring. Während der Falke von hoher Warte das Umfeld beäugt, kann er dank seiner 15 Halswirbel den Kopf bis um 180 Grad drehen. Sobald der Nachwuchs nicht mehr vom Weibchen gewärmt werden muss, bringen beide Elternvögel die Nahrung herbei. Kleinsäuger wie Mäuse, die noch auf weite Entfernung erspäht werden, machen den Hauptanteil unter den Beutetieren aus.