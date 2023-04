Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Michael Reuther, stellvertretender Landesvorsitzender der paneuropäischen Partei Volt, tritt am Samstag auf dem Landesparteitag in Ingelheim nicht mehr zur Wiederwahl an.

Herr Reuther, warum kandidieren Sie nicht mehr für den Volt-Landesvorstand?

Das liegt an einer großen beruflichen Veränderung. Ich habe bei meinem bisherigen Arbeitgeber einen