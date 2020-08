Eine Wählervereinigung mit dem Namen „Initiative BürgermeisterIn-Wahl Haßloch“ ist gegründet worden. Ziel ist es, für die Wahl des Verwaltungschefs, die voraussichtlich am 8. November stattfindet, eine parteiunabhängigen Kandidaten oder eine Kandidatin aufzustellen.

Gerold Mehrmann, Zweiter Vorsitzender des Vereins „Bürgerengagement Haßloch“, hatte für den vergangenen Donnerstagabend zu einem ersten Treffen eingeladen, zu dem nach Angaben der Initiative rund 25 Personen kamen. Als Motivation hätten die Teilnehmer bei der Vorstellungsrunde angegeben, „dass die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik und dem Führungsstil der letzten Jahre im Haßlocher Rathaus sehr groß ist“.

Anschließend wurde eine „nicht mitgliedschaftlich organisierte“ Wählervereinigung mit dem Namen „Initiative BürgermeisterIn-Wahl Haßloch“ gegründet. Der Zeitplan sei gemäß Landeswahlgesetz eng gesteckt, wenn die Wahl am 8. November stattfindet. Über den Wahltermin, an dem bereits die Neuwahl des Landrats stattfindet, entscheidet der Gemeinderat am 19. August. Einigkeit habe darüber bestanden, dass zur Suche nach einem Kandidaten ein Inserat geschaltet werden müsse. Die Frage, welches Medium geeignet sei, um „seriöse Bewerbungen“ zu erhalten, soll bei der nächsten Sitzung geklärt werden, da die Zeit dränge.

Die Erwartungshaltung der Anwesenden, welche Eigenschaften ein Kandidat mitbringen soll, sei hoch gewesen, teilt die Initiative weiter mit. Neben sozialen Kompetenzen seien auch organisatorisches und diplomatisches Geschick erforderlich. „Parteilos“ sei von keinem der Anwesenden explizit gefordert worden, aber die Person solle sich „nicht von den Ratsfraktionen beeinflussen lassen“.

Das nächste Treffen der Initiative findet am Donnerstag, 13. August, 18.30 Uhr, im Naturfreundehaus statt.