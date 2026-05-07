Der Freundeskreis ehemalige Deidesheimer Synagoge lädt zu einem Vortrag über die Zukunft Europas ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 9. Mai, um 19 Uhr in der ehemaligen Synagoge in der Bahnhofstraße 19 statt.

Unter dem Titel „Europäisch denken und handeln – Zwischen den Welten… Welches Europa?“ wird Referent Achim Schulze die aktuelle politische Lage auf dem europäischen und euroasiatischen Kontinent beleuchten. Schulze ist Vorstandsmitglied des Freundeskreises und setzt sich in seinem Vortrag mit unterschiedlichen politischen Entwicklungen und Einflussbereichen auseinander.

Im Mittelpunkt steht die Gegenüberstellung eines „Brüsseler Europas“, also der Europäischen Union, und eines „Moskauer Europas“, das durch die Eurasische Wirtschaftsunion geprägt ist. Dabei soll es unter anderem um Fragen von Demokratie, politischer Führung und geopolitischen Interessen gehen.

Eingeleitet wird der Abend durch einen historischen Rückblick von Georg Maybaum. Im Anschluss an den Vortrag ist eine Diskussion mit dem Publikum vorgesehen.

Der Freundeskreis knüpft mit der Veranstaltung an frühere Vorträge zum Thema Europa an. Ziel sei es, angesichts aktueller weltpolitischer Entwicklungen ein Zeichen für Toleranz, Offenheit und Austausch zu setzen, heißt es in der Einladung.