Am Donnerstag, 7. Mai, steht im Forum des Pfalzmuseums für Naturkunde in Bad Dürkheim ab 17 Uhr ein Vortrag zu mittelalterlichen Nutztieren auf dem Programm.

Der Vortrag ist Teil der Reihe „Von Ochsen, Pferden und Hunden – Arbeitstiere in der Geschichte“ des Instituts für Geschichtliche Landeskunde. Von allen mittelalterlichen Nutztieren spielte das Rind die weitaus größte Rolle. Als Fleisch- und Milchlieferant, als wichtiger Düngerproduzent und vor allem aufgrund der Arbeitskraft als Zugtier waren Rinder unerlässlich für die Menschen. Das lateinische Flächenmaß Iugerum (Joch) verdeutlicht dies nochmal, bezeichnet es doch jene Fläche, die mit einem Rindergespann an einem Tag gepflügt werden konnte.

Der Vortrag des Agrarhistorikers und Archäologen Claus Kropp gibt Einblicke zum Wissensstand über dieses besondere Nutztier. Dabei werden auch experimentalarchäologische Ansätze mit einbezogen. So wird im Freilichtlabor Lauresham an der Unesco-Welterbestätte Kloster Lorsch beispielsweise mit Zugrindern frühmittelalterliche Landwirtschaft erforscht und somit mit Rindern gepflügt, geeggt und auch geerntet.

Der Eintritt zum Vortrag ist kostenlos.