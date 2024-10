Zum Vortrag „Wenn der Riesling ins Schwitzen kommt“ lädt die Kreisvolkshochschule für Donnerstag, 17. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr, in ihre Räume in der Weinstraße Süd 2 in Bad Dürkheim ein. Es geht um den Weinbau im Klimawandel. Wie reagieren die Winzer? Welche Rebsorten werden in Zukunft kultiviert? Diese und andere Fragen werden in dem Vortrag behandelt. Die Teilnahme kostet zehn Euro, Anmeldung unter Telefon 06322 9612401 oder online unter www.kvhs-duew.de.