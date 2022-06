Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Donnerstag in Großkarlbach ereignete. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 49-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Toyota von der Bissersheimer Straße nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er eine 33-jährige Nissanfahrerin, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge blieben beide Fahrer unverletzt.