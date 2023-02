In Deidesheim beginnen die Vorbereitungen auf die Tourismussaison. Stefan Wemhoener, Chef der Tourist Service GmbH, erwartet gute Besucherzahlen. Dennoch sieht er auch Probleme.

Große Feste erfordern eine gute Vorbereitung. Deshalb haben in der Tourist Service GmbH in Deidesheim die Planungen bereits begonnen. Bereits im Mai feiern die Meckenheimer ihre Gässel-Kerwe, Ende Mai ist die Geißbockversteigerung in Deidesheim, im Juni das Niederkirchener Fest um den Wein. Im Fokus steht natürlich auch schon die Deidesheimer Kerwe im August. Schon in der kommenden Woche, so Wemhoener, werde es eine erste, nichtöffentliche Sitzung der Kerwe-Kommission geben. Wemhoener geht davon aus, dass die Kerwe nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz als eine mittelgroße Veranstaltung einzustufen sein wird. Demnach dürfen maximal 15.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sein. „Wir gehen davon aus, dass der Andrang geringer sein wird als vor Corona.“ Wemhoener sieht eine Tendenz, das Fest in diesem Jahr ohne Eintritt zu organisieren, betont aber: „Die Entscheidung trifft der Stadtrat.“ Im vergangenen Jahr hat dieser bekanntermaßen für eine Eintrittsregel gestimmt.

Inwieweit die Erfahrungen des Weihnachtsmarktes helfen können, die Kerwe ohne Eintritt zu organisieren, müsse jetzt diskutiert werden. Beim Weihnachtsmarkt war die Anzahl der Stände reduziert und damit das Marktgeschehen entzerrt worden. Bei der Kerwe gebe es allerdings Großstände, die Anzahl sei ohnehin deutlich geringer, so Wemhoener. Genaue Besucherzahlen gebe es zum Weihnachtsmarkt nicht, diese könnten nur geschätzt werden, etwa aufgrund der Parkplatz-Belegung. Die Beschicker seien auf jeden Fall sehr zufrieden gewesen.

Vorbuchungen laufen gut

Ein Thema, das derzeit alle beschäftige, seien die Preise. „Sie müssen überall angepasst werden“, so Wemhoener. Gastronomen und Hoteliers müssten sowohl für das Personal als auch für Energie mehr Geld ausgeben. Im Falle der Kerwe stelle sich außerdem die Frage, wie die Kosten für das Sicherheitskonzept, das es auch bei einer mittelgroßen Veranstaltung geben müsse, geschultert werden.

Wemhoener geht davon aus, dass das 2023 für den Tourismus ein gutes Jahr wird. Die Vorbuchungen liefen gut, Corona werde „wohl für beendet“ angesehen. Für 2022 lägen die Übernachtungszahlen noch nicht vor, ohnehin seien sie schwer vergleichbar mit den Vor-Corona-Zahlen. „Das Statistische Landesamt berücksichtigt die kleineren Betriebe mit weniger als zehn Betten nicht mehr“, erklärt Wemhoener. Laut der Behörde sei das zu aufwändig. Doch in der Region gebe es noch immer viele Kleinvermieter, die auch durchaus einen Wirtschaftsfaktor darstellten. Klar sei: Die Rückmeldungen der Hotels seien „sehr positiv“ gewesen.

Mit der Mandelblüte werde die Saison nun demnächst wieder losgehen. Die Pfälzer Mandelwochen beginnen Anfang März, zu den ersten Veranstaltungen gehört die Bad Dürkheimer Weinbergnacht am 3. März.