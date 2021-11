Ein langgehegter Wunsch von Eltern und Lehrkräften ist in Erfüllung gegangen: In der Pestalozzistraße vor der Ernst-Reuter-Schule hat die Gemeinde in Eigenregie einen Tempo-30-Abschnitt ausgewiesen.

Die Gemeinde hatte schon mehrfach versucht, im Bereich zwischen Sankt-Ulrich-Straße und Martin-Luther-Straße eine Geschwindigkeitsreduzierung durchzusetzen. Das sei in der Pestalozzistraße aufgrund ihrer Verkehrsbedeutung als Teil einer Landesstraße nicht einfach, so die Verwaltung. Bei Maßnahmen an der Straße müsse der Landesbetrieb Mobilität (LBM) einbezogen werden. Der LBM habe die Ausweisung von Tempo 30 zuletzt mit der Begründung abgelehnt, dass der Eingang zur Ernst-Reuter-Schule nicht an der Pestalozzistraße liege – er liegt ums Eck in der Martin-Luther-Straße. Deshalb sei in dem Bereich keine Verkehrsberuhigung erforderlich, so der LBM.

Die Schulleitung sieht das anders. „Zahlreiche Kinder erreichen die Ernst-Reuter-Schule über die Pestalozzistraße. Ob der Eingang zur Schule nun direkt an der Pestalozzistraße oder in der angrenzenden Querstraße liegt, macht für uns keinen Unterschied“, so Nicole Ihrig. Tempo 30 sorge für eine Geschwindigkeitsreduzierung im Schulbereich, und das trage zum Schutz der Schüler bei.

Daher hat die Gemeinde in Eigenregie den Bereich zwischen Sankt-Ulrich- und Martin-Luther-Straße zum Tempo-30-Abschnitt erklärt und Schilder anbringen lassen. „Den LBM haben wir über diese Maßnahme in Kenntnis gesetzt. Bisher wurde dem Vorgehen nicht widersprochen“, so Bürgermeister Tobias Meyer (CDU). An dieser Stelle sei Handeln notwendig, bevor etwas passieren sollte.