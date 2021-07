„Das Verhalten und Benehmen der Besucher darf nach keiner Richtung hin dem gesunden Volksempfinden und den Gesetzen der Sitte und des Anstands widersprechen“: Dieser Satz steht in der Badeordnung für den Weidenthaler Naturbadeweiher aus dem Jahr 1992. Die Badeordnung sei in den vergangenen fast 30 Jahren nicht mehr überarbeitet worden und in vielen Punkten nicht mehr aktuell, sagte die Weidenthaler Beigeordnete Marietta Schulz (CDU) im Gemeinderat. Sie legte eine überarbeitete und aktualisierte Badeordnung vor, die einstimmig beschlossen wurde.

Damit sind nun Bestimmungen aufgehoben, die gut und gern aus weiter zurückliegenden Jahrzehnten als aus den Neunzigern stammen könnten. Ein paar Kostproben: „Als Badekleidung ist zugelassen: Badeanzüge und Strandanzüge, für männliche Besucher: Badehosen.“ Ausgeschlossen von der Benutzung des Weihers waren auch „Personen, die an einer anstoßerregenden Krankheit leiden.“ Und nicht zu vergessen, was unter dem Punkt „Hygienische Anforderungen“ der Paragraph 5.1 vorschrieb: „Vor dem Betreten der Becken haben die Badegäste tunlichst die Toiletten aufzusuchen.“

Nicht nur wegen der altertümlich klingenden Vorschriften der Badeordnung von 1992 überkamen langjährige Kenner der Weidenthaler Kommunalpolitik nostalgische Gefühle. Das Schriftbild verriet nämlich, dass sie vom Bürgermeister Ernst Niederberger (SPD), der 2008 mit 79 Jahren gestorben ist, noch auf der mechanischen Schreibmaschine geschrieben wurde. Auf dieser tippte er in seiner 27-jährigen Amtszeit alles, was mit der Gemeinde zu tun hatte.