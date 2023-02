Ein Esthaler begeistert sich für alles, was krabbelt und fliegt, auch für die Nosferatu-Spinne.

Nehmen wir eine gewöhnliche Stubenfliege: schwarz, fett, nervig. Summt herum, donnert gegen Glasscheiben, fliegt von Hundehaufen auf Lebensmittel, hinterlässt Dreck. Alles in allem: nicht gerade der Sympathieträger unter den Lebewesen. Aber den meisten Menschen ist sie immer noch hundert Mal lieber als jede Art von Spinne. Manche rasten schon aus, wenn sie nur einen dünnen Weberknecht sehen. Und nun breitet sich bei uns diese Nosferatu-Spinne aus. Beeindruckend groß und „wenig filigran“, wie es bei Wikipedia heißt. Mit anderen Worten: groß und fett. Selbst Menschen, die keine Spinnen-Phobie haben, sind nicht eben scharf auf ihren Besuch.

Dass man die Spinne auch ganz anders, nämlich komplett entspannt, sehen kann, haben wir diese Woche gelernt. Marcel Boussaid aus Esthal hat überhaupt keine Berührungsängste mit Spinnen. Als er jüngst eine Nosferatu-Spinne bei sich zu Hause fand, fotografierte er sie zuerst – weil Makro-Photographie seine große Leidenschaft ist – und brachte sie dann in den Keller. Er gewährte ihr also sozusagen Asyl, tolerierte sie unter seinem Dach.

Für viele klingt das wahrscheinlich fast nach einer Heldentat. Für den Esthaler ist es ganz normal. Spinnen sind nützlich und ungefährlich, betont er. Mit dieser Botschaft geht er auch in die Grundschule, damit Kinder von klein auf ein entspanntes Verhältnis zu Spinnen entwickeln. Denn wenn die Angst vor den Tierchen einmal da ist, ist sie gar nicht mehr so leicht zu überwinden. „Stell dich nicht so an“, greift dann zu kurz. Die gute Nachricht: Auch im fortgeschrittener Alter kann man eine Spinnenphobie wieder loswerden. Was als erster Schritt häufig empfohlen wird: ein Blick in den Spiegel. Denn dann fällt auf: Im Vergleich zum Mensch ist das Tierchen sehr klein. Das ist doch schon einmal beruhigend.