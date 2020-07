Von Nicole Gruber

Wenn Sie diese Zeilen lesen, bin ich im Urlaub und verbringe ein paar Tage mit meiner Familie in Norddeutschland. In diesem Jahr ist mir wieder einmal besonders bewusst, wie privilegiert ich bin. Wir sind nicht gezwungen, zu Hause zu bleiben, weder weil eine Behörde ein Reiseverbot ausgesprochen hätte, noch weil familiäre Verpflichtungen, wie etwa die Pflege eines Angehörigen, uns an einer Reise hinderten. Wir können uns einen Tapetenwechsel auch finanziell leisten.

Viele Privilegien sind Normalität

Über Privilegien wird derzeit viel gesprochen und diskutiert. Aber was ist das, ein Privileg? Und welche Privilegien habe ich überhaupt? Als ich angefangen habe, mich gedanklich mit dem Thema auseinander zu setzten, ist mir sehr schnell klar geworden, wie vielschichtig und umfassend diese Fragen sind. Außerdem ist mir bewusst geworden, wie unsichtbar und normal vieles für mich ist, ja, dass ich vieles sogar ganz selbstverständlich erwarte. Ich kann das Haus verlassen, ohne Angst vor Gewalt oder Bedrohungen zu haben, ich darf meine Meinung laut sagen, meine Kinder gehen natürlich zur Schule, wenn wir uns nicht gut fühlen, ist ein Arzt nicht weit, wir haben genug zu Essen und zu Trinken.

Etwas vom Glück zurückgeben

Andere Realitäten wahrnehmen und anerkennen, dass Menschen nicht dieselben Vorteile im gesellschaftlichen Zusammenleben haben und sie dabei unterstützen, dennoch teilhaben zu können und zu helfen, dass Türen sich öffnen, ist eine der wichtigsten Aufgaben von Betreuerinnen und Betreuern.

Für viele unserer Ehrenamtlichen ist gerade das häufig auch die Motivation für ihr Engagement. Sie wollen etwas von dem Glück, das sie im Leben haben, abgeben und teilen, in dem sie Menschen mit anderen Lebensumständen begleiten und sich für sie einsetzen.

Nicole Gruber ist Sozialpädagogin beim SKFM Betreuungsverein Bad Dürkheim