Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Den typischen Aufbau eines Supermarktes muss schon der Azubi im Einzelhandel von der Pike auf beherrschen. Doch was ist, wenn die klassischen Kategorien plötzlich rein im Dialekt präsentiert werden? Warum ein „Pfälzer Navi“ am Einkaufswagen in Haßloch bald Trend werden könnte.

Mit dem Einkaufszettel der „besseren Hälfte“ ein paarmal irritiert durch den Markt kreisen, bis endlich alles Gewünschte gefunden ist – das kann manchmal schon