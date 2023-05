Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Ich möchte, dass Corona endlich vorbei ist“, schreibt ein Mädchen. In unserer Wochenkolumne hoffen wir mit.

Isenach ohne Spektakel

Was lieben die Dürkheimer am meisten? Wahrscheinlich den Wurstmarkt, klar. Aber nicht weit dahinter dürfte das Entenrennen kommen. Jedes Jahr an Christi Himmelfahrt