Die Sattelmühle-Stiftung unterstützt bereits seit ihrer Gründung 2012 Projekte zur Förderung der naturnahen Forstwirtschaft. Doch inzwischen verfügt sie mit dem Forstgut in dem gleichnamigen Esthaler Ortsteil auch über ein „Zuhause“. Dadurch ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.

Die Sattelmühle hat eine lange Geschichte, sie gehörte im Spätmittelalter als herrschaftlicher Besitz zur Burg Erfenstein. Die repräsentative Villa stammt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1995 gelangte das Anwesen in den Besitz von Erich und Erika Schmidt. Und damit eng zusammen hängt die Zukunft des Anwesens.

Die Sattelmühle ist heute Sitz einer Stiftung, die nicht zu den ganz großen in Deutschland gehört, aber doch zu den größeren. Seit 2015 wurden etwa 40 Projekte gefördert mit einer Gesamtsumme von stolzen 450.000 Euro. Ziel der Stiftung ist die Förderung des Naturschutzes und der naturnahen Forstwirtschaft sowie der Landschaftspflege. Sie arbeitet eng mit Hochschulen zusammen, fördert dort Projekte, entwickelt aber auch eigene. Darüber hinaus pflegt die Stiftung das Forstgut. Das Ziel: das Anwesen als Stätte für Wissenschaft und Forschung zu etablieren.

Die Stiftung gibt es bereits seit über zehn Jahren, sie wurde von Erika Schmidt gegründet. Schon in den ersten Jahren förderte sie wissenschaftliche Projekte, 2013 beispielsweise eine internationale Douglasien-Tagung am Forstamt Johanniskreuz. Als Schmidt 2019 starb, ging das Forstgut, bis dahin Wohnhaus, in den Besitz der Stiftung über. Seither hat diese ihre Aktivitäten deutlich ausgeweitet. Und sie hat noch einiges vor, wie Markus Heilig, Vorsitzender des Stiftungsrats, berichtet. Das Forstgut sei dabei das Herzstück.

Umbau wird in diesem Jahr beginnen

Ziel ist es, das ehemalige Wohnhaus zu einer Forschungsstätte umzubauen, wozu nicht zuletzt Konferenzräume nötig sind. „Mit der Planung des Umbaus fangen wir in diesem Jahr an“, sagt Tanja Thilmann, Mitglied des Stiftungsvorstands. Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie aufzeigen, was in dem Gebäude überhaupt möglich ist. Thilmann geht davon aus, dass der Umbau die Stiftung eine ganze Weile beschäftigen wird, genauer festlegen will sie sich nicht. Wichtig sei der Stiftung auch die ökologische Ausrichtung des Baus. „Es soll ein Leuchtturmprojekt für erneuerbare Energien werden.“ Gedacht ist beispielsweise an den Einbau einer Hackschnitzelanlage.

Zu dem Forstgut gehört ein 470 Hektar großer Wald, der Teil des Bezirks des Forstamts Johanniskreuz ist und auch einen kleinen, aber hochwertigen Eichenbestand umfasst. Seit 2014 findet dort ein dreiwöchiger „Praxiskurs Sattelmühle“ statt, bei dem Studenten der Forstwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sich mit nachhaltigem Waldmanagement beschäftigen. Theoretisches Wissen wird praktisch angewandt, die Studenten entwickeln Konzepte, die im Forstbetrieb umgesetzt werden. Auch in diesem Jahr ist der Kurs wieder geplant.

Förderpreise für Forstwissenschaftler

Neu war im vergangenen Jahr die Verleihung von Förderpreisen für außergewöhnliche Leistungen auf dem Gebiet der Forstwissenschaften. Insgesamt stellte die Stiftung dafür 22.000 Euro zur Verfügung, ausgezeichnet wurden Bachelor- und Master-Arbeiten sowie Dissertationen. Die nächste Runde steht im September an – die Bewerbungsfrist ist bereits abgelaufen. „Wir wollen die Preisverleihung fest etablieren“, betont Heilig. Mit den Förderpreisen will die Stiftung den wissenschaftlichen Nachwuchs motivieren, zum Erhalt der Wälder beizutragen und forstwissenschaftliche Impulse zu setzen. In dem wissenschaftlichen Fachgremium sind Professoren verschiedener Universitäten vertreten, aber auch die Region hat eine Stimme – mit dem Leiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt, Hans-Peter Ehrhart.

Lokal und regional engagiert sich die Stiftung in der Förderung der Waldpädagogik. Kooperationspartner ist die Regio-Akademie, die Teil der Pfalz-Akademie mit Sitz in Lambrecht ist. Ein Schwerpunkt dort ist die Aus- und Weiterbildung von Gäste- und Naturführern. Letztere gehen beispielsweise auch in Schulen, um Kindern Kenntnisse über Flora, Fauna, Landschaft und Klima zu vermitteln. Auch die Grundschule Esthal hat davon schon profitiert.