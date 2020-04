Auch wenn es in der Küche der Restaurants aufgrund der Corona-Pandemie weitestgehend die Ruhe eingekehrt ist, bleiben die Küchenchefs untereinander weiterhin im Gespräch. So trafen sich wenige Tage vor Ostern Hoteldirektor Sebastian Steuber von der Ketschauer Hof Restaurants GmbH mit seinen Küchenchefs Daniel Schimkowitsch (L. A. Jordan), Lars Wolf (1718), Martin Husch (Riva) und Piotr Suszek (Sushi B) zum virtuellen Meeting. Da entstand die Idee, über die Osterfeiertage die Gäste sowohl mit Leckereien aus der Sushi-Küche des Restaurants im renommierten Weingut Reichsrat von Buhl als auch mit einem Osterbrunch und -menü der drei übrigen Restaurants zu überraschen. Die Resonanz war überwältigend.

300 Portionen Sushi

Schon Tage zuvor konnten keine Vorbestellungen mehr angenommen werden. Über 200 Menüs und über 300 Portionen Sushi gingen an den Mann oder an die Frau. Deshalb will der polnische Sushi-Meister Piotr Suszek seinen Gästen auch weiterhin etwas Besonderes bieten und wird auch am kommenden Wochenende den Abholservice öffnen. Über 1500 Stück Sushi in den verschiedensten Kreationen wird es auch dieses Mal geben. Wichtig ist allerdings die Vorbestellung bis einen Tag vor der Abholung (18 Uhr).

Info

Sushi B, Abholservice Freitag bis Sonntag, 17 bis 19 Uhr, Weinstraße 18, Deidesheim, Telefon 06326/700077 oder info@kaisergarten-deidesheim.com.