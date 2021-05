Große Weidenbäume säumen den Fuchsbach bei Freinsheim, von dem es zu einem alten Brunnen und zur Stadtmauer geht. Am Ende kann man bei einem Abstecher in den Apothekergarten die Kräuter- und Duftpflanzenbeete bewundern.

Von der Straße „In den Schlosswiesen“ am Freinsheimer Seniorendomizil zweigt links ein Weg Richtung Fuchsbach ab. Er führt zunächst an einem Erdbecken vorbei und dann vor dem Brückchen in westliche Richtung. Hier kommt man unter den Kronen eines schönen Baumbestands hindurch. Alte Weiden säumen den Bachlauf. Ihre Wuchsformen und die rissige Rinde geben ihnen ein besonderes Aussehen, noch dazu sind manche von Efeu oder von der rankenden Waldrebe bewachsen. Für Vögel, die in Stammhöhlen und Astlöchern brüten, bieten solche Bäume wertvollen Lebensraum.

Auch das Buschwerk und die Gehölze rechts vom Weg machen einen urwüchsigen Eindruck. Dass Freinsheim in einer wasserreichen Senke liegt, führen hier mehrere Wasserflächen vor Augen, in denen Röhricht wächst. Wo das Wäldchen endet, folgt man nach rechts dem freigelegten Fuchsbach. Nach seiner ansprechenden Renaturierung schlängelt er sich hier auf kurzer Strecke.

„Gutes Wasser“ lange als Heilwasser genutzt

Der Spaziergang führt nun an den südlichen Rand des alten Stadtkerns. Nahe beim „Schlössel“ liegt eine Anlage, die für die Freinsheimer in früheren Zeiten ein besonderer Treffpunkt war: Es ist das um 1800 erbaute Natur- und Kulturdenkmal „Am guten Brunnen“. Die Quelle wurde mit Sandsteinen eingefasst und hat eine über anderthalb Meter hohe Brunnensäule. Steinerne Bänke umgeben die Grundfläche aus Steinplatten.

Das „gute Wasser“ mit Schwefelgehalt nutzten die Einwohner lange als Heilwasser. Leider liegt in heutigen Zeiten am Brunnen und auf dem weiterführenden Weg immer wieder Hundekot – aller regelmäßigen Reinigungsaktionen zum Trotz. Rücksichtsloses Verhalten einiger Hundehalter stellt die Mitarbeiter des städtischen Reinigungsdienstes täglich vor die leidige Aufgabe, solche Hinterlassenschaften zu beseitigen.

Der Spaziergang geht weiter in Richtung Casinoturm, wo derzeit leider wegen der aktuellen Corona-Situation keine Aufführungen im Theader Freinsheim stattfinden können. Nach rechts der Stadtmauer folgend, kommt man bald an die Badstraße. Sie führt auf kürzestem Weg zurück zum Ausgangspunkt „In den Schlosswiesen“.

Blühende Beete zum Abschluss

Wer den Frühlingsspaziergang noch etwas ausdehnen möchte, kann einen Abstecher zum Barockgarten und in den benachbarten Apothekergarten machen. Dort blühen viele sehenswerte heilsame Gewächse in den angelegten Kräuter- und Duftpflanzenbeeten.